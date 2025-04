V Kopru preizkušajo nov električni avtobus

Koprski koncesionar javnega prevoza Arriva te dni v Kopru testira že drugi model električnega avtobusa v nekaj mesecih. Kot so za STA povedali na koprski občini, bodo testiranja nadaljevali tudi v prihodnosti, vozni park javnega prometa pa si želijo v naslednjih letih dopolniti vsaj z dvema električnima voziloma.

Na občini nameravajo v naslednjih letih vozni park dopolniti tudi z več vozili na dizelski pogon, predvidoma bo teh pet oziroma šest. Ker so dobavni roki za nove avtobuse dolgi, bodo vozni park posodabljali postopoma, so povedali. Podatke, zbrane pri testiranjih električnih avtobusov, bodo uporabili pri nadaljnjem strateškem načrtovanju elektrifikacije mestnega prometa.

V tem in naslednjem tednu sicer po koprskih ulicah vozi model električnega avtobusa Iveco E-WAY. Zasnovan je za energetsko učinkovito in okolju prijazno delovanje v urbanem okolju, z enim polnjenjem pa omogoča do 400 kilometrov dosega, so v Arrivi zapisali v sporočilu za javnost.

Testno vozilo je vključeno v redni promet na linijah 1, 2 in 2A, kjer spremljajo njegovo delovanje v dejanskih prometnih razmerah. Glavni cilji testiranja so ocena energijske učinkovitosti, avtonomije, prilagodljivosti prometnim tokovom ter uporabniške izkušnje potnikov.

Omenjeni avtobus sicer sprejme do 74 potnikov, ima 19 sedežev in prostor za invalidski voziček. Opremljen je z nizkopodnim vstopom, električno rampo ter naprednimi varnostnimi funkcijami, kot so nadzor mrtvih kotov, zaznavanje utrujenosti voznika in pomoč pri speljevanju.