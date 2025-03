V Kopru spet dvojezični toponimi

Koprska občina je danes v središču Kopra na novo postavila petdeset tabel s starimi imeli ulic in trgov v istrobeneškem narečju in v italijanščini. S tem je uprava, ki jo vodi župan Aleš Bržan, naredila konec dolgemu in mučnemu sporu s pristojnim inšpektoratom slovenskega kulturnega ministrstva, ki je bil mnenja, da občinske tablice ne odgovarjajo zakonskim pravilom o javni rabi slovenščine.

V Ljubljani so pred nekaj meseci ukazali odstranitev tabel, Bržan pa se je odločil za odmevno simbolno protestno akcijo. Napisov ni odstranil, ampak jih je dal prekriti in obrniti, tako da so bili nečitljivi. Pravico italijanske skupnosti do izvirnih toponimov in drugih imen je med drugim podprla tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar, ki bo v začetku septembra skupaj z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello obiskala Koper.

Današnjo postavitev tabel sta pozdravila koprski podžupan italijanske narodnosti Mario Steffè in Damian Fischer, predsednik občinske komisije za toponomastiko.