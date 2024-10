V Kopru ustavili več mladih, ki so divjali s skuterji in metali petarde

V petek okoli 20. ure so na območju Bonifike zaznali več pokov petard, prejeli pa so tudi več prijav, da mladostniki divjajo s skuterji. Skladno z zakonom so opravili postopek ugotavljanja identitete petih mladoletnikov. V nadaljevanju so izsledili še 18-letnika s skuterjem, ki so mu nato v postopku zasegli 39 pirotehničnih izdelkov - petard Double Pirat, katerih glavni učinek je pok. Uvedli so postopek o prekršku zaradi kršitve določil Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.

V soboto so okoli 21.30 prav tako na območju Bonifike ponovno zaznali več pokov petard. Neposredno so opazili tudi mladoletnika, ki je odvrgel petardo. Policisti so 15-letniku zasegli še devet pirotehničnih izdelkov – petard, katerih glavni učinek je pok. Zoper mladoletnika bodo zaradi kršitve določil Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih podali obdožilni predlog na Okrajno sodišče v Kopru. Obvestili so njegove starše.

Zoper mladostnika, ki je odvrgel petardo v smetnjak za papir, pri čemer se je vnel požar, ki so ga policisti pogasili z gasilnim aparatom, pa bodo na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo zaradi poškodovanja tuje imovine. Opravili so tudi postopek ugotavljanja identitete s štirimi osebami. Policisti nadaljujejo z zbiranjem informacij.