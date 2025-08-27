V Kopru združili šolske in javne prevoze

V Kopru bodo z novim šolskim letom začeli zagotavljati večjo povezanost med podeželjem in mestom. Javni avtobusni linijski prevoz potnikov bo namreč združen s prevozi osnovnošolskih otrok, s čimer bodo v občini omogočili večje število dnevnih voženj z avtobusom. Cena vozovnic ostaja nespremenjena, spremenili pa se bodo urniki in načini prestopanja.

Spremembe avtobusnih prevozov bodo veljale na linijah Podgorje-Koper-Podgorje, Rakitovec-Koper-Rakitovec, Dol pri Hrastovljah-Koper-Dol pri Hrastovljah (prevoz šolarjev Osnovne šole Dekani), Dvori-Koper-Dvori (prevoz šolarjev Osnovne šole Sveti Anton), Marezige-Trsek in Marezige-Labor (prevoz šolarjev Osnovne šole Ivana Babiča - Jagra Marezige). Integracija primestnih in šolskih prevozov bo sicer zajela tudi linijo Dragonja-Spodnje Krkavče-Šmarje (prevoz šolarjev Osnovne šole Šmarje).