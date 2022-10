V Kopru že postavljajo novoletne lučke

Medtem ko številni kopalci te dni še uživajo na plažah, delavci Javne razsvetljave Ljubljana že nameščajo prve metre novoletne svetlobne okrasitve, ki bo v Kopru zasvetila 26. novembra, poročajo Primorske novice. Praznična podoba mesta se letos ne bo bistveno spreminjala, jo bo pa koprska občina dopolnila z nekaj novostmi na Titovem trgu.

Delavci Javne razsvetljave Ljubljana že ovijajo večmetrske luči pri Taverni, na Prešernovem in Carpaccievem trgu. Zaradi izvedbe del bo občasno oviran dostop do posameznih ulic in trgov v mestnem jedru.

»V luči energetske krize, s katero se sooča vsa Evropa, ne načrtujemo bistvenih sprememb v praznični okrasitvi mesta. Priprave na veseli december potekajo tako kot vsako leto, praznično okrasitev bomo prilagodili tam, kjer bo to tehnično izvedljivo,« so sporočili iz Mestne občine Koper in dodali, da bodo letos vklopni čas novoletne osvetlitve skrajšali do polnoči.

Koprska občina si sicer zadnja leta prizadeva za modernizacijo javne razsvetljave, tako da neučinkovita in potratna svetila javne razsvetljave zamenjuje z varčnimi svetili LED, ki porabijo bistveno manj energije. »Poleg prihranka pri stroških porabe električne energije posodobljena javna razsvetljava zagotavlja večjo prometno varnost, prispeva k svetlobnemu ugodju za uporabnike javnih površin, znižanju okoljske obremenitve in svetlobnega onesnaženja,« utemeljujejo.