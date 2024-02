V kraju Forni di Sopra reševali smučarko

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so v popoldanskih urah posredovali v kraju Forni di Sopra, kjer se je poškodovala smučarka. Razmere na smučiščih so v teh dneh težavne zaradi visokih temperatur in mokrega snega. Še ob 17. uri je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa v Forni di Sopra namerila kar +8,8 stopinje Celzija.

Poškodovani smučarki je zdravstveno osebje na kraju nudilo prvo pomoč, nato so jo s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo. Bila je vseskozi pri zavesti, so sporočili reševalci.