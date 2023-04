V kritičnem stanju zaradi hudih opeklin na domu

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in gasilci so pozno sinoči posredovali v Guminu, kjer se je na domu v središču mesta hudo opekel 42-letni moški. Ogenj ga je oplazil po večjem delu telesa. Prepeljali so ga v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli v kritičnem zdravstvenem stanju. Ponoči so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Ceseni, kamor so ga sprejeli v specializirani oddelek za hude opekline. Reševalci so iz previdnostnih razlogov prepeljali v tolmeško bolnišnico tudi 42-letno žensko, ki je bila z njim v trenutku nesreče. Na kraju so bili gasilci, ki preverjajo vzroke nesreče in karabinjerji iz Tolmeča.