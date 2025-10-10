VREME
Petek, 10 oktober 2025
Duševno zdravje

V krizah brez psihološke podpore ne gre

Današnji svetovni dan duševnega zdravja izpostavlja dostop do pomoči ob kriznih dogodkih

10. okt. 2025 | 11:34
Današnji svetovni dan duševnega zdravja izpostavlja dostop do pomoči ob kriznih dogodkih. Strokovnjaki so prepričani, da je treba psihološko podporo ljudem približati kot eno ključnih oblik pomoči v krizah. Ob tem je treba v mirnih obdobjih krepiti preventivo, odpravljati stigmo in spodbujati opolnomočenje ljudi, so objavili na spletni strani slovenskega Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

»Bolezen in ne šibkost«

V Lekarniški zbornici Slovenije so dodali, da je depresija ena najpogostejših duševnih motenj današnjega časa in da prizadene ljudi vseh starosti, poklicev in življenjskih okoliščin. V Sloveniji za depresijo trpi 14,5 odstotka odraslih oziroma vsak deveti Slovenec. Depresija je bolezen in ne šibkost, so med drugim postavili v ospredje.

