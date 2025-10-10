V krizah brez psihološke podpore ne gre

Današnji svetovni dan duševnega zdravja izpostavlja dostop do pomoči ob kriznih dogodkih. Strokovnjaki so prepričani, da je treba psihološko podporo ljudem približati kot eno ključnih oblik pomoči v krizah. Ob tem je treba v mirnih obdobjih krepiti preventivo, odpravljati stigmo in spodbujati opolnomočenje ljudi, so objavili na spletni strani slovenskega Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

»Bolezen in ne šibkost«

V Lekarniški zbornici Slovenije so dodali, da je depresija ena najpogostejših duševnih motenj današnjega časa in da prizadene ljudi vseh starosti, poklicev in življenjskih okoliščin. V Sloveniji za depresijo trpi 14,5 odstotka odraslih oziroma vsak deveti Slovenec. Depresija je bolezen in ne šibkost, so med drugim postavili v ospredje.