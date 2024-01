V Križni jami ostala ujeta družina, reševalci optimisti (video)

Ujeta skupina je v delu jame, imenovanem Križna gora, ki je več kot 2400 metrov od vhoda v jamo. Ekipe tehničnih potapljačev so jim včeraj dostavile hrano, topla oblačila, gorilnike in potrebna zdravila. Stanje vseh ujetih oseb je stabilno.

Visoka voda je med sobotnim turističnim obiskom zaprla varen prehod na dveh delih Križne jame nedaleč od Cerknice. V njej je tako ostala ujeta tričlanska slovenska družina z dvema vodičema. Vsi so nepoškodovani in na varnem, bivak so jim reševalci postavili na skalni polici deset metrov nad vodo.

Voda v Križni jami je preko noči začela upadati, so povedali jamarski reševalci, trenutno je že mogoče priti s čolnom prek prvega sifona, kar so zelo dobri obeti za izvedbo reševanja ujetih oseb, je sporočil Maks Merela iz Jamarske reševalne službe. Potapljači se pripravljajo na dopoldanski vstop v jamo, kar bi Merelovi oceni lahko pomenilo začetek reševanja. Če bo šlo vse po načrtu, upajo na rešitev ujetih že v teku današnjega dne, je sporočil.

Vodja Jamarske reševalne službe Walter Zakrajšek je na nedeljski novinarski konferenci sicer povedal, da bo reševanje v primeru nizkega vodostaja lahko potekalo zelo hitro.

Na komercialni ogled Križne jame se je tričlanska družina s polnoletno hčerko in dvema vodnikoma v soboto ob 8. uri odpravila v okviru Društva ljubiteljev Križne jame. Ker ob predvideni 15. uri niso prišli iz jame, se je dežurni iz društva spustil v jamo in ugotovil, da je prišlo do porasta vode, zato je ob 17. uri sprožil reševalno akcijo.

Prvi potapljači so do ujetih prispeli ponoči in jih oskrbeli, drugi potop pa je državna ekipa civilne zaščite za tehnično potapljanje opravila v nedeljo popoldne in se zvečer vrnila iz jame.