V Krminu prepričljiva zmaga Roberta Felcara

Dosedanji župan Krmina Roberto Felcaro je dosegel prepričljivo zmago in bo tako še pet let vodil občino ob vznožju Brd. Desnosredinskega kandidata je s svojima listama Direzione Cormons in Start Cormons podprlo 2220 volivcev (60,26 odstotka), protikandidatka in dosedanja občinska svetnica Elena Gasparin pa je s podporo štirih list (Uniti per Cormons, Nuova Cormons, Elena Gasparini Sindaco in Progetto per Cormons) prejela 1464 glasov (39,74 odstotka).

Felcaro je bil pred petimi leti izvoljen za župana z manjšo prednostjo, saj je tedaj slavil za pičlih 42 glasov. Prejel jih je vsega skupaj 1858 (48 odstotkov), medtem ko jih je njegova protikandidatka Lucia Toros zbrala 1816 (46,91 odstotka). Volilna udeležba je tedaj bila višja, saj se je na volišča odpravilo 3998 volivcev (57,21 odstotkov), medtem ko je letošnji podatek za 353 upravičencev oziroma šest odstotkov manjši. Nedeljske volitve so tako zapečatile drugo zaporedno zmago desne sredine v občini, ki je še do leta 2017 veljala za levosredinsko trdnjavo.