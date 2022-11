V le nekaj dneh večmesečna temperaturna sprememba

Po vremenski fronti, ki je v petek prešla naše kraje, se je ozračje občutno ohladilo. Padec temperature je ponekod še presegel pričakovanja, saj se je nad nami poglabljal za ta čas zelo mrzel zrak. Zlasti pa je bila sprememba izrazita glede na minulo dogajanje, saj smo še do pred nedavnim beležili za ta čas nenavadno visoke temperature.

Najhladnejša je bila noč na nedeljo. Živo srebro se je na Kraški planoti in na Goriškem spustilo do okrog 3,0 stopinje Celzija, ponekod še nekaj desetink stopinje nižje. V gorah se je temperatura spustila pod ničlo, v Plodnu je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila -2,7 stopinje Celzija, na Višarjah pa -1,6 stopinje Celzija. V Trstu so namerili najnižjo nočno temperaturo 12,0 stopinje Celzija. Najvišje dnevne temperature pa so bile ob morju in na Kraški planoti okrog 15 stopinj Celzija ali le malo višje, na Goriškem pa do okrog 18 stopinj Celzija. Prevladovala pa je jasnina.

Današnja noč je bila povečini že nekoliko toplejša. Ozračje se bo danes in v prihodnjih dneh postopno otoplilo.

Temperaturna sprememba je bila izrazita. Radiosonda iz Rivolta je včeraj opolnoči na višini 1500 metrov v prostem ozračju namerila 4,2 stopinje Celzija, kar je sicer povsem skladno z dolgoletnim povprečjem. Gre pa, glede na ekstremno temperaturno dogajanje, ki smo ga beležili v minulem obdobju, za ohladitev kar 13 stopinj Celzija, saj je radiosonda še 30. oktobra na isti višini namerila kar 17,2 stopinje Celzija. Tako spremembo povprečne temperature ozračja navadno beležimo v več mesecih.

Anticiklon se je medtem okrepil in nam bo zagotovil še nekaj sončnega vremena, preden bo spet klonil pred višinsko dolino, ki se bo našim krajem približevala od srede.

Danes in jutri bo sončno in postopno topleje, v sredo pa bo z obratom vetrov od jugozahoda postopno že več vlage in oblakov. V goratih predelih se bodo pojavljale prve manjše krajevne padavine.

V četrtek bo oblačno in deževno. Konec tedna bo spet sončen in toplejši.