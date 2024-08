Danes popoldne je 71-letno Tržačanko na plaži v kraju Lignano Sabbiadoro obšla slabost. Na kraj so prispeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118, ki so jo dalj časa oživljali, toda zanjo žal ni bilo več pomoči in je umrla. Priletel je tudi reševalni helikopter.