V Ljubljani se je parkiranje znatno podražilo

V Ljubljani so od danes v veljavi višje cene parkiranja. Na območju časovno omejenega parkiranja v coni 1 cena parkiranja odslej znaša 1,7 evra na uro, v coni 2 en evro, v coni 3 pa 0,7 evra. Med 22. in 6. uro je povsod v veljavi tudi nočna tarifa, in sicer dva evra na noč. Zvišala se je tudi cena dnevnega parkiranja v primeru neplačila parkirnine na 30 evrov za osebni avtomobil, 80 evrov za bivalno vozilo in 160 evrov za avtobus

Višja cena parkiranja od danes velja tudi v parkirnih hišah Kongresni trg, Kozolec, Rog in Ilirija, in sicer dva evra na uro za prve tri ure in tri evre na uro nad tremi urami. V parkirni hiši ŠRC Stožice parkirnina znaša 1,5 evra na uro. V teh parkirnih hišah nočna tarifa znaša štiri evre na noč. Cena za izgubljen parkirni listek od danes znaša 20 evrov. Parkirnino po novem obračunavajo tudi na parkiriščih Kopališče Vevče, Kopališče Kodeljevo, Pokopališče Dravlje, Zaloška cesta, IC Stegne, Fajfarjeva ulica in Zdravstveni dom Polje. Z današnjim dnem je parkiranje plačljivo tudi na javnih parkirnih površinah na območju Štepanjskega naselja in naselja Galjevica 2 ob dolenjski železnici.

Stanovalci najprej brezplačno

Do danes so imeli stanovalci obeh delov Ljubljane možnost pridobitve brezplačne parkirne dovolilnice. Do minulega ponedeljka so jih po pojasnilih pristojnih podelili 1545, za Galjevico 2 pa 118. Brezplačna dovolilnica bo veljala do konca junija, nato bodo plačljive skladno s cenikom za različne cone glavnega mesta.

Ljubljanski župan Zoran Janković je stanovalce pozval, da si dovolilnice pridobijo. Po njegovi oceni bo po novem plačljivem režimu na območju za okoli četrtino več razpoložljivih parkirnih mest za stanovalce, ki jim danes mesta zasedajo dnevni migranti in drugi.