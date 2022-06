V Londonu se je začelo praznovanje ob jubileju kraljice Elizabete (foto)

V Londonu se je danes s tradicionalno vojaško parado začelo slavje ob 70-letnici vladanja britanske kraljice Elizabete II., ki bo trajalo še ves konec tedna. Na sončen dan so se v bližini Buckinghamske palače zbrale množice več deset tisoč ljudi z britanskimi zastavicami in fotografijami monarhinje.Za uvod v parado je kraljičin sin in prestolonaslednik princ Charles izvedel pregled vojakov, ob njem pa sta bila tudi njegov sin, princ William, in sestra, princesa Anne. Po bližnjih ulicah se je nato odvila slavnostna parada, t. i. pozdrav zastavi, s katero že več kot 260 let obeležuje uradni rojstni dan britanskega monarha.

Na paradi je sodelovalo več kot 1200 vojakov v uniformah z rdečimi suknjami in prepoznavnimi pokrivali iz medvedjega krzna in več sto glasbenikov iz vojaških orkestrov. Nad Buckinghamsko palačo in zbrano množico je poletelo še več kot 70 letal in helikopterjev britanskih kraljevih sil. Slovesnemu dogodku so prisostvovali tudi člani kraljeve družine, vključno s 96-letno kraljico, ki je spektakel spremljala iz Buckinghamske palače. Soprogi Charlesa in Williama, Camilla in Kate, sta se po kratki poti ob palači popeljali s kočijo.

Kraljica se je že med parado za kratek čas pojavila na balkonu Buckinghamske palače. Monarhinjo so na balkonu spremljali člani kraljeve družine, ki imajo uradne dolžnosti, in njihovi otroci. Pridružili so se ji princ Charles s soprogo Camillo, vojvoda in vojvodinja Cambriška ter njuni trije otroci - princ George, princesa Charlotte in princ Louis.

Na slavju je bil tudi Williamov mlajši brat Harry s soprogo Meghan Markle in otrokoma, ki sicer živijo v ZDA. A ker par ne opravlja več kraljevih dolžnosti, se po paradi ni pojavil na balkonu palače. Manjkal je tudi kraljičin sin princ Andrew, ki se sooča z obtožbami zaradi spolnega nadlegovanja.

Po paradi je več kot 70 letal sodelovalo v preletu nad Buckinghamsko palačo. Več letal je letelo v formaciji, ki je tvorila številko 70 v čast kraljičini dolgi vladavini.

Ob zaključku današnjega slavja so iz Hyde Parka in utrdbe Tower of London zadonele častne salve, drevi pa bo po številnih krajih po Združenem kraljestvu in v prestolnicah držav skupnosti Commonwealth v čast kraljici zažarelo več tisoč plamenov. V petek bo v londonski katedrali svetega Pavla ob platinastem jubileju potekalo zahvalno bogoslužje. V soboto bo za vrhunec dneva poskrbela t. i. platinasta zabava, ki jo prireja BBC in bo postregla z zvezdniško zasedbo, nedelja pa bo minila v znamenju uličnih zabav po vsej državi in slavnostnega sprevoda v prestolnici, ki bo oživil ikonične trenutke kraljičinega vladanja.

Elizabeta je na čelu britanske monarhije od smrti svojega očeta kralja Jurija V. 6. februarja 1952. Slovesno so jo okronali šele 2. junija 1953.

Prestol zaseda dlje kot katerikoli njen predhodnik.