V Martuljških gorah stoji nov bivak

Planinska zveza Slovenije (PZS) je ob podpori partnerjev nad krnico Za Akom pod Široko pečjo v Martuljških gorah postavila nov bivak. Oblikovno in po velikosti je povsem enak prvotnemu, ki je na tem mestu stal od leta 1946. V PZS ob tem pozivajo k spoštovanju namena bivakov in njihovi odgovorni uporabi.

Konstrukcija bivaka, ki so ga postavili na temeljih predhodnega, in oplata sta iz aluminija, notranjost pa je oblečena v les. Ima preprosta ležišča za največ pet oseb, eno ležišče pa je še na klopi. V notranjosti sta tudi manjša miza in kaminska peč, so danes sporocili iz PZS.

Bivak je stalno odprt, zanj pa skrbi alpinistični odsek Planinskega društva Jesenice. Dostop do bivaka je iz Gozda Martuljka po planinski poti do spodnjega dela krnice Za Akom. Pod krnico je strma stopnja, prek katere je zahtevna pot opremljena z jeklenico, nad to stopnjo pa do bivaka vodi nemarkirana uhojena pot.

Kot so ob tem pojasnili v PZS, so bivaki, ki jih je v Sloveniji 17, majhna, preprosto opremljena gorska zavetišča za štiri do deset oseb. Običajno stojijo v visokogorju, kjer v bližini ni planinskih koc. So stalno odprti, v nekaterih primerih pa je treba za dostop pridobiti ključ pri skrbniku. Namenjeni so izključno kot zatočišče v sili ali izhodišče za alpinistične ture. V bivaku ni oskrbe, temveč običajno le ležalne površine, nekaj odej in miza.

»Bivak vedno zapustimo urejen in cist, v njem ne kadimo, vso svojo opremo in smeti pa odnesemo s seboj v dolino. Rezervacije niso možne, do drugih obiskovalcev pa se obnašamo spoštljivo, strpno in solidarno. V bivak nikoli ne vstopamo z derezami, pri uporabi kuhalnikov ali sveč pa moramo biti zelo previdni in odgovorni,« so poudarili v zvezi.

Opozorili so, da do bivakov in naprej v večini primerov vodijo zahtevna brezpotja, ne markirane planinske poti. »Hoja po brezpotjih pa zahteva izkušenega posameznika z znanjem orientacije in uporabe ustrezne opreme,"« so poudarili. »Bivaki so preprosta, a izjemna arhitekturna in kulturna dediščina, zato do njih ohranjajmo spoštljiv odnos,« so še pozvali.

Bivak Za Akom so postavili v okviru projekta Bivaki za bele vrhove, katerega pobudnica je Pivovarna Laško Union. V sklopu projekta so na 14 najbolj obiskanih planinskih izhodiščih po Sloveniji postavili posebej označene zabojnike, v katere je bilo mogoče odvreči prazne pločevinke. V sodelovanju z družbami SloPak, Talum, Impol in Kolektor KOV so pločevinke nato predelali v surovino za izdelavo bivaka.