V Mežici in na Prevaljah po več kot tednu dni spet možen promet čez reko Mežo

Slovenska vojska je skupaj z makedonsko zaključila gradnjo montažnega mosta v Mežici, kjer je promet že stekel, pripadniki nemške Zvezne agencije za tehnično pomoč pa most na Prevaljah še zaključujejo, promet pa bo stekel v teku dneva. To sta prva dva montažna mostova na Koroškem po ujmi, odprtja obeh se je udeležil obrambni minister Marjan Šarec.

Montažni most na Prevaljah so postavili pripadniki nemške Zvezne agencije za tehnično pomoč (THW), ki jih je za odpravo posledic poplav v Slovenijo napotila Nemčija v okviru mehanizma civilne zaščite EU. Na Prevaljah bodo Nemci predvidoma do petka ali sobote postavili še en montažni most čez reko Mežo, in sicer pri bencinski črpalki Petrol.

»Ta pomoč iz Nemčije je zelo pomembna za nas. Poleg simbolike, da bo spet povezal oba bregova, bo pomenil tudi izjemno sprostitev prometa,» je ob ogledu mosta na Prevaljah v izjavi medijem dejal minister Šarec. Pomoč Nemcev je ocenil kot hitro in izjemno učinkovito, pohvalil je tudi medsebojno sodelovanje. Izpostavil je še, da gre za prostovoljce, ki se iz različnih krajev Nemčije ob takšnih priložnostih združijo in ponudijo pomoč.

Tudi ekipo inženircev Slovenske vojske, ki je v sodelovanju z makedonsko vojsko postavila most čez Mežo v Mežici, je minister opisal kot hitro in izjemno učinkovito. »Delo poteka res izjemno hitro. In oba mostova bosta pomembno prispevala k pretočnosti prometa in izboljševanju razmer za krajane,» je dejal minister.