V minuli noči že več kot 4000 strel in poplave

V minuli noči so marsikje v deželi padle obilne količine dežja in ponekod povzročale težave. V Karnijskih in Julijskih Alpah je padlo od 80 do 90 litrov dežja na kvadratni meter, v Julijskih predalpah od 160 do 190 litrov, na Videmskem od 80 do 120 litrov in na Goriškem povečini več kot 80 litrov dežja na kvadratni meter. V Doberdobu je v samih treh urah padlo 75 litrov dežja na kvadratni meter. Drugod so bile količine padavin nekoliko manjše, povečini je padlo od 10 do 40 litrov dežja na kvadratni meter. O poplavah za zdaj poročajo v nekaterih občinah na Pordenonskem in na Videmskem, med drugim tudi v Ronkah in v Tržiču. Na celotnem območju dežele FJK je v nočnih urah padlo več kot 4000 strel.

Glavnino poslabšanja pričakujemo popoldne ali zvečer, ko bo hladna vremenska fronta dosegla in prešla naše kraje. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi nevihtami, mestoma močnimi. Možni bodo krajevni nalivi. Vmes bodo lahko tudi daljša obdobja s suhim vremenom.

Pihali bodo okrepljeni južni vetrovi. Valovi v Tržaškem zalivu bodo v popoldanskih urah lahko dosegli višino 2 metrov, je izračunal Arso. Ponoči se bo ozračje naglo ohlajalo in bo zapihala burja. Meja sneženja se bo spustila pod nadmorsko višino 1500 metrov.