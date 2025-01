V množičnem pretepu uporabljali tudi bejzbol palice

V središču Izole je bilo po poročanju domačinov v soboto zvečer več policijskih patrulj, poročajo Primorske novice. Pred tem naj bi se na Sončnem nabrežju oziroma v bližini pretepala večja skupina mladostnikov, padalo naj bi tudi z bejzbol palicami. Policisti okoliščine še preiskujejo.

Na koprski policijski upravi so včeraj pojasnili, da so v soboto nekaj po 20. uri dobili obvestilo, da se je v središču Izole pretepalo več ljudi, ki naj bi med obračunavanjem uporabili tudi palice.

Tja je odhitelo več policijskih patrulj, a so se pretepači razbežali po mestnih ulicah, tako da jih niso našli. Po obvestilih občanov pa naj bi se pretepalo več mladostnikov. Vse kaže, da nihče od njih ni utrpel kakšnih hujših posledic, saj menda ni nihče poiskal zdravniške pomoči.

Policisti tako še ugotavljajo, kdo je bil vpleten, in še preiskujejo okoliščine ter zbirajo obvestila. Dogajanje na Sončnem nabrežju so videli tudi mimoidoči in domačini, ki so bili v bližnjih lokalih. Po nekaterih pripovedovanjih naj bi bili v pretep vpleteni mlajši domačini.