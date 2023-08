V Mozirju čistilo okoli 700 prostovoljcev

V Mozirju se je v organizaciji Prostovoljnega gasilskega društva Mozirje in občinskega štaba Civilne zaščite danes zbralo okoli 700 prostovoljcev, ki so izpeljali akcijo »Očistmo Mozirje« - zadnjo prostovoljsko akcijo po najhujših poplavah, ki so jih doživele tukaj živeče generacije, sporočajo Občina Mozirje in Gasilci Mozirje.

V občini Mozirje od prvega dne vodijo delo na terenu gasilke in gasilci iz Prostovoljnega gasilskega društva Mozirje. Prvotno reševanje življenj z vsemi možnimi sredstvi (tudi čolni) se je, ko še voda ni povsem odtekla, obrnilo v druge akcije. Društvo je pričelo prejemati pomoč iz drugih gasilskih društev, krajanov in drugih prostovoljcev. Ljudje z vseh koncev Slovenije so pomagali pri črpanju vode iz kleti, odstranjevanju več kot polmetrske plasti mulja iz hiš, objektov in okolice, odstranjevanju pohištva, talnih in stenskih oblog, čiščenju predmetov, pranju objektov, cest itd.

Po zaslugi odlične organiziranosti je glavnina težkih čistilnih del opravljena, na današnji dan solidarnosti pa so poskusili še zadnjič sprejeti pomoč vseh, ki so to želeli. Povpraševanje je bilo izredno, zato so zaradi logističnih težav morali prijave zapreti. Na območju celotne občine je bilo tako prisotnih okoli 700 prostovoljcev z vseh koncev Slovenije, ki so pomagali tudi pri čiščenju sprehajalnih poti, travnikov in drugih kmetijskih površin, ob tem pa pomagali tistim, ki potrebujejo še nekaj dodatne pomoči pri urejanju svojih hiš in okolice.

Občina Mozirje je bila v poplavah, ki so se zgodile v petek, 4. avgusta 2023, ena med najbolj prizadetimi. Po prvih, neuradnih podatkih je bilo poplavljenih preko 330 stanovanjskih objektov, preseljenih je bilo 36 občanov, sprožilo se je 30 plazov, 15 km lokalnih cest je uničenih, uničene so napeljave in druga javna infrastruktura. Sanacija bo dolgotrajna in obsežna.

»Z današnjim dnem želimo pokazati, da smo vedno znali stopiti skupaj, hkrati pa izražamo globoko hvaležnost vsem, ki ste nam v teh dneh pomagali,« je sporočilo župana Ivana Suhoveršnika. »Dnevi so resda naporni, a nas hkrati preplavlja tudi izjemno veselje. Neverjetno, kakšna solidarnost, koliko pomoči smo prejeli! Ogromno srečnih in nesrečnih zgodb se je prepletlo v teh dneh in upamo, da bodo dobile svoje mesto v prihodnjih popisih dogodkov. Zdaj si moramo najprej spočiti. Ocenjujemo, da so v 11 dneh gasilci in prostovoljci opravili okoli 30.000 delovnih ur, kar je izjemna številka,« je dodal Roman Čretnik, namestnik poveljnika Civilne zaščite Mozirje in glavni koordinator prostovoljne pomoči pri mozirskih gasilcih. Toliko jih opravi en delavec v 15 letih delovne dobe in je tudi enako opravljenemu mesečnemu delu podjetja s 170 zaposlenimi.

Prostovoljske akcije so se sicer zvrstile po vseh občinah Zgornje Savinjske doline, kjer se je klicu na pomoč odzvalo preko 2.000 prostovoljcev. V prihodnjih dneh bo sledilo nekaj počitka, saj so nekateri ljudje na delu že 11 dni zaporedoma, izvajali se bodo popis škode, razkuževanje prostorov in pregled poškodovane infrastrukture.

Sloveniji pa tudi tujini želimo izreči iskrena »Hvala!« Solidarnost, ki smo jo doživeli v teh dneh, je brezmejna! Daje upanje, predvsem pa je pogrelo marsikatero obupano srce. Želimo si le, da naši kraji po vrhuncu prostovoljske pomoči ne bodo pozabljeni tudi v prihodnjih – za marsikoga še težjih časih, zaključujejo sporočilo za javnost Občina in gasilci iz Mozirja.