V Münchnu zaradi grožnje z bombo začasno zaprli Oktoberfest

Oblasti v Münchnu so sporočile, da bo prizorišče svetovno znanega festivala piva Oktoberfest danes začasno zaprto vsaj do 17. ure. Policija namreč preiskuje grožnjo z bombo po požaru in eksploziji v stavbi v severnem delu bavarske prestolnice, kjer je umrla ena oseba. Domnevajo, da je ta povezana z eksplozijo, na kar naj bi nakazovalo pismo storilca.

Zaposlene so pozvali, naj zapustijo festivalsko prizorišče. Obiskovalci so se postopoma razšli. Policija je sporočila, da so v goreči stavbi našli improvizirane eksplozivne naprave in da preiskujejo morebitno povezavo z Oktoberfestom, ki poteka v bližini središča mesta. Hkrati so v stanovanjskem naselju našli popolnoma zgorel kombi, ob bližnjem jezeru pa poškodovano osebo, ki je kmalu zatem umrla. Preiskovalci domnevajo, da je šlo za nameren požig, ki bi lahko bil povezan z družinskim sporom. Po navedbah policije še vedno pogrešajo drugo osebo, ki pa ne predstavlja nevarnosti.