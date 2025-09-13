V najboljšem položaju za vstop v EU je Črna gora, za njo Albanija

Dark Theme

Zakaj je pomembno razširiti Evropsko unijo, katere države so najbliže zaključku pristopnih pogajanj in kako težko je se pogajati z državo, ki jo pretresa vojna. O tem in še čem, tudi o goriškem zgledu, ki bi ga bilo vredno izvoziti drugam, je bil sinoči govor na srečanju z evropsko komisarko za širitev EU, Slovenko Marto Kos, ki je na spoznavanje goriške stvarnosti pripeljala cel svoj šestnajstčlanski kabinet. V pogovoru z odgovornim urednikom Primorskega dnevnika Igorjem Devetakom in urednikom Messaggera Veneta Paolom Mosanghinijem je med drugim dejala, da pričakuje, da bo do konca njenega mandata vsaj ena država vstopila v EU, morda tudi več, najbolje trenutno kaže Črni gori.

S sinočnjega srečanja v Gorici z evropsko komisarko Marto Kos (TIBALDI)

Srečanje v nekdanji dvorani goriškega pokrajinskega sveta je v okviru programa GO! 2025 priredila goriška nadškofija, sodilo pa je v niz Evropa, kulture v dialogu. Z gostjo sta se pogovarjala Devetak in Mosanghini, povezoval je odgovorni urednik tednika Voce Isontina Mauro Ungaro, za uvod je poskrbel deželni tajnik SKGZ Livio Semolič, pred njim pa so komisarko in ostale pozdravili goriški in novogoriški župan Rodolfo Ziberna in Samo Turel, goriški nadškof Carlo Roberto Maria Redaelli ter predsednik EZTS Paolo Petiziol. Marta Kos je pred srečanjem obiskala tudi goriško občino.

