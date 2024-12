»V naši tovarni nastaja največji ventil na svetu«

Največji ventil na svetu gradijo v tržaški tovarni Orion, kjer se nameravajo tako vpisati v Guinnessovo knjigo rekordov. Velik bo kot večsobno stanovanje, zato bo zaključno sestavljanje potekalo v tržaški ladjedelnici Cartubi. Zanj namreč v tovarni v Ulici Caboto primanjkuje prostora, čeprav je tu šest obsežnih proizvodnih hal, ki jih hočejo še povečati.

O rekordnem ventilu, pa tudi o delovanju tovarne, ki v Trstu zaposluje 200 ljudi različnih narodnosti (med njimi tudi veliko Slovencev), smo se pogovorili z lastnikom in izvršnim direktorjem podjetja Orion Luco Farino, ki izhaja iz velikega družinskega podjetja. Uspelo nam je ga obiskati med enim potovanjem in drugim, saj je ob vodenju podjetja, ki izvaža povsod po svetu, kar pogosto na poti.

Kako poteka vaša proizvodnja ventilov in katera je pravzaprav posebnost Oriona?

Naši ventili so inženirski izdelki. Kot Orion ne ponujamo standardnih proizvodov, temveč delamo po naročilu. Vsak izdelek je torej izdelan po meri in na podlagi potreb naročnika. Zaradi tega se samo v tehničnem uradu več kot dvajset zaposlenih ukvarja z inženirskim delom, potem imamo seveda inženirje v produkciji. Naša posebnost je ta, da odgovarjamo specifičnim željam. V proizvodnji standardiziranih ventilov sta Kitajska in Indija močnejši in bolj poceni, mi pa smo izbrali sektor izdelovanja ventilov po naročilu.

Potrjujete, da bo Orion zgradil največji ventil na svetu?

Potrjujem. Sprejeli smo naročilo družbe Aramco iz Savdske Arabije v sklopu projekta Amiral za ventil, ki bo po našem poznavanju literature največji ventil, izdelan po naročilu, na svetu. Sestavljen bo iz okrog 30 različnih delov, ki jih izdelujejo delno tukaj v Furlaniji - Julijski krajini, delno pa okrog po svetu.

Koliko bo ventil velik? Bi v njem lahko udobno sedel človek oziroma tudi več ljudi?

Kot eno lepo stanovanjce (se pošteno nasmeje). Visok bo 15 metrov, dolžina in širina mislim, da bosta znašali obe okrog štiri metre. Štejte, da bo težek približno 120 ton, navadno pa proizvajamo ventile, težke od 20 do 120 tisoč kilogramov. Zato bi v tem ventilu lahko bilo dovolj prostora za marsikaj.