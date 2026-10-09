V nedeljo v Sloveniji štirje referendumi

Bližajoča se nedelja bo na voliščih v Sloveniji in tistih na njenih konzularno-diplomatskih predstavništvih, med katerimi je tudi Generalni konzulat RS v Trstu (Ul. Teatro Romano 24), kjer bo volišče odprto od 7. do 19. ure, referendumsko obarvana. Državni zbor (DZ) je razpisal en zakonodajni – za potrditev ali zavrnitev novele zakona o parlamentarni preiskavi – in tri posvetovalne referendume (ukinitev prispevka za javno radiotelevizijo - RTVS, pogojevanje denarne socialne pomoči z družbenokoristnim delom, odvzem volilne pravice državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah).

Za zakonodajni referendum velja zavrnitveni kvorum: zakon o parlamentarni preiskavi bo zavrnjen, če bo proti njegovi uveljavitvi glasovala večina glasujočih, hkrati pa mora biti proti vsaj petina vseh volilnih upravičencev, kar po poročanju STA trenutno znaša 339.706 glasov. Če ta dva pogoja ne bosta izpolnjena, bo novela zakona potrjena. Preostali trije referendumi so posvetovalni, gre torej za željo državnega zbora, da bi izvedelo stališče volivcev o določenem vprašanju, parlament pa ni obvezan k ravnanju v skladu z izidom referenduma.