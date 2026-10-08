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Volilni zakon

Poslanska zbornica dokončno sprejela nov volilni zakon

Za tako imenovani stabilicum ali Melonellum je bilo 227 glasov za, 164 pa proti

Jaruška Majovski |
Rim |
8. okt. 2026 | 12:52
    Poslanska zbornica dokončno sprejela nov volilni zakon
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V poslanski zbornici, spodnjem domu italijanskega parlamenta, je bil z 227 glasovi za in 164 proti na tajnem glasovanju dokončno potrjen nov volilni zakon, neformalno znan z imenoma stabilicum ali Melonellum. V njem, kot znano, ni nobenih določil, ki bi omogočala olajšano izvolitev parlamentarca slovenske narodne skupnosti v Italiji, čeprav to izrecno predvideva t. i. zaščitni zakon o slovenski manjšini (št. 38 iz leta 2001). Zdaj že sprejeti predlog zakona se je moral vrniti v poslansko zbornico v drugo branje, ker so bile med njegovim sprejemanjem v senatu vnesene nekatere spremembe.

Več sledi ...

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