Poslanska zbornica dokončno sprejela nov volilni zakon

V poslanski zbornici, spodnjem domu italijanskega parlamenta, je bil z 227 glasovi za in 164 proti na tajnem glasovanju dokončno potrjen nov volilni zakon, neformalno znan z imenoma stabilicum ali Melonellum. V njem, kot znano, ni nobenih določil, ki bi omogočala olajšano izvolitev parlamentarca slovenske narodne skupnosti v Italiji, čeprav to izrecno predvideva t. i. zaščitni zakon o slovenski manjšini (št. 38 iz leta 2001). Zdaj že sprejeti predlog zakona se je moral vrniti v poslansko zbornico v drugo branje, ker so bile med njegovim sprejemanjem v senatu vnesene nekatere spremembe.

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