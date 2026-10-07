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Po zadnjem čedermacu Marinu Qualizzi so poimenovali zelenico

Med obiskom ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzane Lep Šimenko na Videmskem

Ivan Žerjal |
Videmska |
7. okt. 2026 | 20:16
    Po zadnjem čedermacu Marinu Qualizzi so poimenovali zelenico
    Tablo sta odkrila ministrica Lep Šimenko in župan Comugnaro (FOTO I.Ž.)
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Zadnji beneški čedermac, duhovnik, teolog in novinar monsinjor Marino Qualizza ima svojo zelenico. Pred cerkvijo v Gorenji Mersi sta jo danes odkrila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko in domači župan Antonio Comugnaro, blagoslovil pa župnik Michele Molaro. Z odkritjem dvojezične table in predstavitvijo Qualizzeve knjige Oj lepa Lenarska dolina! se je sklenil dvodnevni obisk ministrice in državne sekretarke Helene Jaklitsch na Videmskem.

O liku nedavno preminulega Čedermaca, ki je zaradi privrženosti domači zemlji in globokega spoštovanja do domačega slovenskega narečja prestal veliko krivic, ki so ga zagrenile, a ne uklonile, je spregovorili Giorgio Banchig. S slovensko in italijansko pesmijo je dogodek obogatil nastop moškega zbora Nediški puobi.

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