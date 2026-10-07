Po zadnjem čedermacu Marinu Qualizzi so poimenovali zelenico

Zadnji beneški čedermac, duhovnik, teolog in novinar monsinjor Marino Qualizza ima svojo zelenico. Pred cerkvijo v Gorenji Mersi sta jo danes odkrila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko in domači župan Antonio Comugnaro, blagoslovil pa župnik Michele Molaro. Z odkritjem dvojezične table in predstavitvijo Qualizzeve knjige Oj lepa Lenarska dolina! se je sklenil dvodnevni obisk ministrice in državne sekretarke Helene Jaklitsch na Videmskem.

O liku nedavno preminulega Čedermaca, ki je zaradi privrženosti domači zemlji in globokega spoštovanja do domačega slovenskega narečja prestal veliko krivic, ki so ga zagrenile, a ne uklonile, je spregovorili Giorgio Banchig. S slovensko in italijansko pesmijo je dogodek obogatil nastop moškega zbora Nediški puobi.