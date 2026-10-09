Na Majskih poljanah bo zrasla sodobna soseska

»Pomemben prvi korak bo nova stanovanjska soseska, v nadaljevanju pa si na tem območju želimo tudi univerzitetnega kampusa.« Tako novogoriški župan Samo Turel opisuje prihodnost Majskih poljan, kjer Družba za svetovanje in upravljanje (DSU) načrtuje najmanj 510 dostopnih najemnih stanovanj. S podpisom 34 milijonov evrov vredne pogodbe za projektiranje in gradnjo se začenja izvedbena faza projekta. Prva štiri poslopja z najmanj 214 stanovanji naj bi bila na voljo konec leta 2029.

Po Turelovih besedah gre za stanovanjsko naložbo v obsegu, kakršnega Nova Gorica v zadnjih 40 letih ni doživela. Občina ima za območje že sprejet občinski podrobni prostorski načrt, z investitorjem pa je v preteklem obdobju večkrat usklajevala rešitve. Župan opozarja, da tudi v Novi Gorici vse bolj primanjkuje dostopnih najemnih stanovanj, omejena ponudba pa zvišuje cene, zato je pomembno, da bodo nova stanovanja dostopna zlasti mladim in vsem, ki si stanovanja po visokih tržnih cenah težko privoščijo, pa tudi starejšim. »Želimo si, da bi območje Majskih poljan, ki je nov razvojni zagon dobilo s prenovami v okviru Evropske prestolnice kulture, postopoma zaživelo kot nova, sodobna mestna četrt,« poudarja Turel.

Pogodbo je DSU sklenila z družbo Dema Plus inženiring, ki pri projektu sodeluje z družbama Ande inženiring in TGH. Izvajalca so izbrali v odprtem postopku javnega naročanja, na katerega so prispele štiri ponudbe. Izbrana je bila ekonomsko najugodnejša, odločitev o oddaji naročila pa je postala pravnomočna 27. avgusta.

Pogodba vključuje projektiranje vseh treh prostorskih faz ter gradnjo prvih štirih objektov. Za prvo fazo bo izvajalec pripravil dokumentacijo za izvedbo del, pridobil integralno gradbeno dovoljenje, izvedel gradbena, obrtniška in inštalacijska dela ter poskrbel za trajnostni certifikat in uporabno dovoljenje.

Glavni direktor DSU Mitja Križaj napoveduje kakovostna in energetsko učinkovita najemna stanovanja za mlade, družine, starejše in zaposlene v deficitarnih poklicih. Kot poudarja, projektiranje vseh treh faz že zdaj ustvarja podlago za razvoj celotnega območja. Majske poljane so prvi projekt DSU na področju dostopnih najemnih stanovanj, ki prehaja v izvedbeno fazo.

Celotna soseska bo zrasla na približno 31.000 kvadratnih metrov velikem zemljišču. V enajstih objektih je predvidenih najmanj 510 stanovanj oziroma približno 35.000 kvadratnih metrov novih bivalnih površin. V drugi in tretji fazi načrtujejo še okoli 300 stanovanj s skupno površino približno 20.000 kvadratnih metrov. Izvedba teh dveh faz je predvidena med letoma 2028 in 2034, njuna vrednost pa bo določena v nadaljevanju razvoja projekta.