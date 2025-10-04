V nedeljo zjutraj bo naše kraje prečesala solidna hladna vremenska fronta

Najnižje jutranje temperature bodo jutri ponekod še nižje od današnjih. V višinah se bo prehodno okrepil greben s toplejšim zrakom, pri čemer bo ozračje bolj umirjeno in se bo živo srebro povečini nekoliko lažje spuščalo. Ponekod v FJK bodo nočne temperature predvidoma padle pod 3 stopinje Celzija, ki jih je danes meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila denimo v Koprivnem in v Červinjanu, nekaj desetink več pa na Kraški planoti, kjer je pihala burja.

Jutri bo prevladovalo sončno vreme, čez dan pa bo počasi že zaznaven vpliv solidne hladne vremenske fronte, ki bo naše kraje dosegla v noči na nedeljo, pri čemer se bosta ob jugozahodnih vetrovih povečala odstotek relativne vlage in postopno tudi oblačnost.

V noči na nedeljo bo naše kraje dosegla in razmeroma hitro prešla solidna hladna vremenska fronta, ob kateri bo nastal ciklon nad severnim Sredozemljem. Dogajanje bo, kot kaže, kar burno. V drugem delu noči na nedeljo se bodo pojavljale padavine, ki bodo povečini močne do obilne, nastajale bodo tudi nevihte. Količine dežja bodo ponekod precejšnje.

V Karnijskih in Julijskih Alpah, sprva nad nadmorsko višino okrog 1500 metrov, nato predvidoma tudi nižje, bo snežilo. Po zdajšnjih izračunih bi v Julijskih Alpah lahko padlo okrog 5 do največ 10 centimetrov snega. Sneg bo, kot kaže, med drugim pobelil Višarje.

Sredi nedeljskega dopoldneva bo vremenska fronta že zapuščala severne gorate predele FJK, nato se bo vreme postopno izboljšalo tudi drugod. V popoldanskih urah se bo vsaj delno razjasnilo po vsej deželi, nazadnje na Tržaškem. Za fronto bo zapihala močna burja. V nedeljo popoldan bo že več sonca, toda bo vetrovno.