V Nemčiji razmišljajo o ponovni uvedbi zaščitnih mask

V Nemčiji po občutnem porastu novih okužb ponovno razmišljajo o morebitni ponovni uvedbi obvezne uporabe zaščitnih mask v zaprtih prostorih. Pritiski zdravstvenih oblasti se v to smer stopnjujejo, zadnji poziv prihaja iz vrst vodje nemške zveze bolnišnic Geralda Gassa. Epidemiološko stanje v Nemčiji je z incidenco 731 okužb na 100.000 prebivalcev med najslabšimi v Evropi. Zaradi visoke precepljenosti je sicer večina primerov okužb manj hudih, vseeno pa se je stanje v bolnišnicah zaradi visokega števila hospitalizacij na rednih covidnih oddelkih poslabšalo in že morajo odlašati z nenujnimi kirurškimi operacijami in drugimi zdravstvenimi storitvami. Stanje naj bi se v prihodnjih tednih se poslabšalo, menijo. Trenutno v Nemčiji uporabljajo zaščitne maske v javnem prevozu, v zdravstvenih ambulantah, v bolnišnicah in zdravstvenih domovih.