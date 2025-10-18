V nesreči avtobusa v Srbiji dva mrtva in 80 poškodovanih

V nesreči avtobusa v Srbiji sta danes umrli najmanj dve osebi, še 80 jih je poškodovanih, potem ko je avtobus, ki je prevažal delavce zapeljal s ceste in se prevrnil na streho. Vzrok nesreče, ki se je zgodila na cesti med Sremsko Mitrovico in Jarakom, za zdaj še ni znan, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Do nesreče je prišlo ob okoli 14.45 na cesti, ki povezuje mesto Sremska Mitrovica in vas Jarak, približno 60 kilometrov zahodno od Beograda. Avtobus je prevažal delavce, zaposlene v podjetju Healthcare.

Po navedbah lokalnih oblasti so 35 ljudi prepeljali v bolnišnico v Sremski Mitrovici in so hospitalizirani. Po navedbah srbskega notranjega ministrstva za zdaj še ni znano, zakaj je avtobus zapeljal s ceste.

Na kraj nesreče so prišli pripadniki policije, nujne medicinske pomoči ter tamkajšnji dežurni tožilec. Poškodovane še oskrbujejo, medtem ko oblasti preiskujejo vzrok nesreče.