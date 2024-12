V nesreči na avtocesti A4 umrla 26-letnica, dve osebi poškodovani

Na avtocesti A4 se je malo pred 13. uro na odseku med Cessaltom in San Donajem v smeri Benetk pripetila nova huda nesreča s smrtnim izidom. Tovornjak s priklopnikom je oplazil kombi, ki je bil ustavljen na odstavnem pasu. Trčenje je bilo silovito, ena oseba je izgubila življenje, dve pa sta se poškodovali, med njima tudi tovornjakar. Umrla je 26-letnica, ki je bila v kombiju nissan. Krajevni mediji poročajo, da je bila po poklicu psihologinja. Druga ženska, ki je bila z njo v kombiju, se je hudo poškodovala. Na kraj so prispeli reševalci službe 118, gasilci, policisti in osebje družbe Autostrade Alto Adriatico.

Trenutno še odstranjujejo posledice nesreče. Promet poteka bo prehitevalnem pasu. Vozila iz smeri Trsta oz. Vidma preusmerjajo na obvoz po avtocesti A28/A27.