V kraju Villaorba di Basiliano na Videmskem je pozno sinoči umrl 76-letni kolesar. Vanj je trčil avtomobil fiat punto, ki ga je vozil 67-letnik iz Codroipa. pri čemer je padel in se hudo poškodoval. Zdravstveno osebje službe za nujno medicinsko pomoč 118 ga je na kraju oživljalo, toda je bil ves trud zaman, ker so bile poškodbe prehude. Organi pregona so avtomobil in kolo zasegli, voznik avtomobila pa je osumljen uboja v prometu.