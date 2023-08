V nesrečo vpletena tradicionalen in električni avtomobil

Gasilci iz Pordenona so danes ob 10.20 posredovali v kraju Azzano Decimo na Pordenonskem, kjer sta trčila dva avtomobila, pri čemer sta nato podrla še obcestni zid. Iz enega od dveh vozil so skladno z navodili zdravstvenega osebja potegnili poškodovanega voznika, ki je ostal ukleščen v avtomobilu. Priletel je nato reševalni helikopter, ki ga je prepeljal v bolnišnico. Po oskrbi vpletenih ljudi so gasilci zavarovali območje nesreče in obe udeleženi vozili, eno tradicionalno, drugo na električni pogon. Vzroke nesreče preiskujejo pristojne oblasti.