Vojna v Ukrajini

V nevarnem svetu je varnost prava naložba

Rutte, Zelenski in Golob nagovorili člane parlamentarne skupščine Nata v Ljubljani

Ivan Žerjal |
Ljubljana |
14. okt. 2025 | 9:34
    Generalni sekretar Nata Mark Rutte (levo) in slovenski premier Robert Golob (NEBOJŠA TEJIĆ/STA/VLADA RS)
»Živimo v nevarnem svetu in grožnja ni nekaj oddaljenega.« Tako je generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte po poročanju Slovenske tiskovne agencije včeraj nagovoril okoli 300 udeležencev parlamentarne skupščine zavezništva, ki so od petka zasedali v Ljubljani in ob koncu svojega 71. letnega zasedanja članice zavezništva pozvali k izpolnitvi zaveze, da bodo do leta 2035 izdatke za obrambo in varnost zvišale na pet odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) ter k okrepitvi podpore Ukrajini v njeni obrambni vojni proti Rusiji.

Revolucija vojskovanja

Rutte se je srečal tudi s slovensko predsednico Natašo Pirc Musar in premierjem Robertom Golobom. Le-ta je v svojem nastopu parlamentarce Nata opozoril, da smo priča revoluciji vojskovanja in izpostavil pomen stroškovno učinkovitega odziva na izziv, ki ga predstavljajo poceni in masovno proizvedeni droni.

V Ljubljani je drugače zbrane parlamentarce v videopovezavi nagovoril tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je med drugim pozval k nadaljnji dobavi sistemov protizračne obrambe in raket Ukrajini.

