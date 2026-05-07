Primer preiskujejo bistre ovce

George Hardy je pastir in velik samotar, ki preživlja večji del svojega časa sredi zelenega angleškega podeželja v družbi ovac, za katere seveda tudi skrbi. Vsaki je našel primerno ime in ker so mu zelo všeč detektivke, to ljubezen deli tudi s svojimi prijateljicami na štirih nogah. Vsak večer jim tako za lahko noč prebira detektivske romane. V resnici George ne ve, da ovce ne le sledijo kompliciranim knjižnim zapletom, ampak o njih tudi ure in ure razpravljajo med sabo. Med njimi je namreč posebno bistra tovarišica, ki vsakič znova preseneti vse ostale članice skupine z neverjetno intuicijo. Ko Georgea doleti nenadna smrt, je ovcam takoj jasno, da ne gre za nesrečo, ampak za kriminalni primer. A ker je lokalni policist, kateremu je zaupan primer, popolnoma brez idej in nebogljen, mu morajo ravno ovce pomagati. Iznajdljive živali zato sklenejo, da se morajo odpraviti civilizaciji naproti in prvič v življenju zapustiti varni domači pašnik. Njihova naloga je, da spravijo na kup vso svojo modrost in razvozlajo primer, saj lahko samo tako zaščitijo svojo številno družino.

Film je namenjen tako mlajšemu kot zrelejšemu občinstvu. Kot je obrazložil petinpetdesetletni ameriški režiser Kyle Balda, je pustolovščina s primesmi detektivke mišljena predvsem za otroško občinstvo, istočasno pa nastop dobrih igralcev, kot sta Hugh Jackman in Emma Thompson, cilja tudi na njihove starše. Snemanje je potekalo na različnih lokacijah v grofijah Buckinghamshire, Hertfordshire, Oxfordshire in Surrey.

Filmar, ki že leta sodeluje pri realizaciji animiranih uspešnic in se je pred štirimi leti posebej izkazal z Minionsi, se je tokrat preizkusil z igranim filmom, ki ob simpatični zgodbi nagovarja publiko tudi z dvema poučnima tematikama. Ovce, ki zelo rade pozabljajo in ne uspejo arhivirati določenih informacij, stalno podčrtujejo pomen spomina na preteklost in na vse, kar se je že zgodilo. Istočasno pa se film dotika tudi vprašanja zapostavljanja in emarginacije, saj se čredi pridruži malo jagnje, ki ga ostale pripadnice skupine nikakor nočejo sprejeti in ga kmalu postavijo na rob.

Pecore sotto copertura

Države: Irska, Velika Britanija, ZDA in Nemčja 2026

Režija: Kyle Balda

Igrajo: Hugh Jackman, Emma Thompson in Nicholas Galitzine