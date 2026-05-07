Pohod za ljubitelje Krasa in njegovih specialitet tokrat s socialnim priokusom

Letošnji 12. pohod na Kohišče bo imel socialen prizvok. Ob že uveljavljenih stalnicah, kot so odkrivanje narave, zgodovine in kraških dobrot na okolju prijazen način, bodo letos na pobočju Grmade svoje delo namreč predstavljale tudi socialne oziroma dobrodelne sredine.

Letošnji pohod na Kohišče bo na sporedu 17. maja, v primeru slabega vremena bo prestavljen za teden dni. Startne točke bodo kot običajno štiri, je med včerajšnjo predstavitvijo spomnila Ivanka Pahor, to so stara železniška postaja pri Devinu, ceroveljski adrenalinski park, medvejsko nogometno igrišče ter Klariči pri Brestovici. Pohodnice in pohodniki se bodo krožne poti lahko lotili samostojno med 8.30 in 10.30, startnino (20 evrov za odrasle, 15 za otroke, stare med 6 in 13 let) bodo tam poravnali pri prostovoljcih sodelujočih kulturnih in športnih društev. V startnino so vključene majica, kozarec (organizatorji sicer prosijo vse, ki imajo kozarce preteklih izvedb pohoda, naj jih prinesejo s seboj in se izognejo nepotrebni porabi plastike), pokušnje vzdolž poti in zaključno kosilo.

Letošnja trasa pohoda bo zaobjela tudi odseke Poti miru in dele Čezmejnega muzeja na prostem na Grmadi. Udeleženci bodo tako še bolj temeljito spoznavali kruto dediščino prve svetovne vojne v naših krajih. Pohodnike bodo vzdolž poti spremljali tudi "angeli odpadkov", ki bodo s praktičnimi prikazi pomagali pri pravilnem ločevanju odpadkov. V dolini na Kohišču bodo kot po navadi svoje dejavnosti predstavljali prostovoljci občinske civilne zaščite. Skupina Ermada Flavio Vidonis bo z lokalnimi partnerji postavila razstavo Po poteh vode med kamni in rekami, zgodbe 20. stoletja.

Ena od novosti letošnje izvedbe pohoda Kohišče bo prisotnost Vzgojno-zaposlitvenega središča iz Mavhinj. Na ogled bo zbirka umetniških del gojencev centra, ki so se navdihnili po Banksyju. Svojo stojnico bo imela tudi skupina mladih zdravnikov, ki je zaključila študij v Ljubljani in se odpravlja na humanitarno odpravo v Ugando.