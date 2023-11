V Novigradu zaživel center, posvečen bogati zgodovini ribištva

Včeraj so v Novigradu slovesno odprli multimedijski interpretativni center, posvečen tamkajšnji bogati zgodovini ribištva, poročajo Primorske novice. Najpomembnejši eksponat je batana s polkrožno krmo, ki sta jo izdelala Pirančan Slobodan Simić Sime in Izolan Kristjan Kerin in so jo konec septembra s tovornjakom pripeljali v Novigrad.

V središču multimedijskega interpretativnega centra je kot največji eksponat skoraj pet metrov dolga batana s polkrožno krmo, ki je veljala za tradicionalno ribiško plovilo Novigrajčanov, in so jo v piranskem kletnem škveru v lasti Slobodana Simiča Simeta izdelovali pet mesecev in naj bi bila trenutno edina tovrstna batana na Jadranu. Izdelana je iz hrasta in macesna ter vredna okoli 30.000 evrov. »Batana s polkrožnim krmilom je ena najstarejših in najbolj znanih med enajstimi vrstami batan v Istri, vendar se je skozi zgodovino pojavljala v mnogih pristaniščih v severnem Jadranu. Glede izdelave gre za najtežjo in najbolj kompleksno obliko batane. Nekoč so jih izdelovali izključno mojstri v ladjedelnicah, medtem ko so ostale vrste istrskih batan gradili tudi spretni ribiči. Pred drugo svetovno vojno je ta vrsta batane začela izginjati, pozneje pa se je največkrat pojavljala na območju Novigrada, kjer so še plule do konca 60. let prejšnjega stoletja,« je na otvoritvi na kratko strnil zgodovino tega plovila Simić.

Novi razstavni prostor kulturno-zgodovinske ribiške zbirke je zasnovan kot multimedijski prostor, ki z raznolikimi eksponati in digitalnimi projekcijami zvesto prikazuje zgodovino ribiške obrti v Novigradu. To je le prva faza projekta, v nadaljevanju načrtuje bogatenje vsebin še z dodatnimi eksponati in zanimivostmi iz zgodovine novigrajskih ribičev.