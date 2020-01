Policisti s Kozine so v Obrovu zasegli približno 2 kg prepovedane droge konoplja. Našli so jo med hišno preiskavo na podstrešju objekta, kjer so tudi odkrili že razstavljen prostor za hidroponično gojenje konoplje. Osumljenca, 55-letnega moškega, so zaradi suma storitve več kaznivih dejanj, povezanih s proizvodnjo in prometom prepovedanih drog ter nedovoljenih snovi v športu, s kazensko ovadbo odvedli na Okrožno sodišče v Kopru. Po zaslišanju je preiskovalni sodnik zanj odredil hišni pripor.