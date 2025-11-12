V Ogleju so prišli na dan zelo redki zlatniki

Skupina približno dvajsetih študentov ter mladih doktorjev oz. doktorskih raziskovalcev Univerze v Veroni je med izkopavanjem na območju Ogleja naletela na pomembna odkritja, ki gredo od najdbe poznoantičnih zlatnikov do ugotovitve tlakovane ceste in grobov, ki med drugim dajejo misliti, da je bilo oglejsko pristanišče veliko bolj obsežno, kot se je sprva mislilo.

Ekipa je pod vodstvom Patrizie Basso v sodelovanju z Diano Dobrevo delala tri mesece na območju bivšega fonda Pasqualis na jugovzhodu mesta na podlagi ministrske koncesije ter v dogovoru s spomeniškim varstvom Furlanije - Julijske krajine in Oglejsko fundacijo. Pri tem so raziskovalci veronske univerze naleteli na tri poznoantične zlatnike s podobami rimskih cesarjev Valensa, Magna Maksima in Arkadija iz konca četrtega stoletja po Kristusu. Domneva se, da gre za posebne in zelo redke zlatnike, ki so jih cesarji verjetno podarili kakemu dvorjanu ob posebni priložnosti, piše v sporočilu.

Zlatnike so našli na območju, kjer naj bi po ugotovitvah raziskovalcev delovala skladišča rečnega pristanišča, ki naj bi spričo novih odkritij obsegalo veliko večjo površino, kot se je prvotno mislilo. Tam so odkrili tudi del tlakovane ceste, raziskovalci pa so prišli do zaključka, da je bilo območje naseljeno tudi po propadu pristanišča, saj so naleteli tudi na ostanke bivališč z ognjišči, delovnih prostorov in ceste iz poznejšega obdobja. O naseljenosti območja pričajo tudi grobovi s skeleti. Omeniti velja, da je območje skozi ves čas poteka izkopavanja ostalo odprto za obiskovalce, katerim je del sodelujočih študentov nudil tudi vodene oglede.