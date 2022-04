V Osnovni šoli Žužemberk nenamerno sprožen strel

Do strela, ki je danes dopoldne odjeknil v Osnovni šoli Žužemberk in je lažje poškodoval učenca, je prišlo nenamerno, zaradi neprevidnega ravnanja z orožjem. Pištolo je v šolo prinesel 14-letni učenec, sprožila pa se je v garderobi v družbi več učencev. Poškodovanega 13-letnika so oskrbeli v novomeškem urgentnem centru, so pojasnili na policiji. Kot je v izjavi za medije pojasnil Robert Perc s Policijske uprave Novo mesto, je bila policija o strelu, sproženem v prostorih šole, obveščena ob 10.34.

Po prvih zbranih obvestilih in ugotovitvah ogleda je 14-letnik v šolo prinesel pištolo. V družbi več učencev je nekaj po 10. uri v garderobi prišlo do sprožitve strela v tla, drobci krogle pa so oplazili nogo 13-letnega učenca v skupini, je povedal Perc.

Poškodovanega učenca so takoj oskrbeli v novomeškem urgentnem centru, kjer so njegove poškodbe opredelili kot lahke, zdrobljeni delci krogle so ga poškodovali po spodnjem delu nog.

Kot kaže, je do sprožitve strela prišlo nenamerno, zaradi neprevidnega ravnanja z orožjem. Po Perčevih besedah gre za pištolo hrvaške izdelave iz devetdesetih let, kalibra devetih milimetrov. Orožje naj bi pripadalo pokojnemu sorodniku 14-letnika.

Pištolo naj bi po Perčevih besedah hranili v stari, nenaseljeni hiši, v omari, ki očitno ni bila primerna za hrambo orožja. Policisti so hišo zapečatili in nadaljujejo ugotavljanje odgovornosti polnoletnih oseb. »Orožje ni igrača in ne bi smelo biti v rokah mladoletnikov,« je še poudaril Perc.

Perc je izpostavil in pohvalil prisebno ravnanje uslužbencev Osnovne šole Žužemberk, ki so takoj po dogodku zavarovali pištolo, poskrbeli za varnost pretresenih učencev in obvestili starše. V aktivnosti so se poleg kriminalistov in policistov vključili tudi šolski svetovalni delavci in psihologi.

O dogodku sta bila obveščena tudi dežurna preiskovalna sodnica in okrožni državni tožilec. Ogled kraja je opravila komisija sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto.

Kriminalisti vodijo predkazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.