V parku razpečeval kokain

V minulih dneh so videmski policisti v enem od mestnih parkov opazili skupinico ljudi, ki se je hitro razšla, ko jih je zagledala. Ustavili so mlajšega moškega, ki je odvrgel več zavitkov. Ugotovili so, da je bilo v njih 40 odmerkov kokaina in devet odmerkov hašiša.

Moškega, 32-letnega državljana Pakistana, so aretirali in ga prepeljali v videmski zapor. Mamilo so zasegli.

V drugem parku so policisti zasledili mladega moškega, ki se je sumljivo obnašal. Ugotovili so, da je v spodnjicah skrival 26 gramov hašiša. 18-letnega državljana Bangladeša so ovadili, drogo pa so zasegli.