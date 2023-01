V petek ponekod delne razjasnitve

Po prehodu oslabljene vremenske fronte, ki se pomika onstran Alp in le delno vpliva na vreme pri nas, bo jutri (petek) ob obratu višinskih tokov od severozahoda proti nam prehodno pritekal nekoliko bolj suh zrak. Ponekod bodo zato jutri možne delne razjasnitve in se bo po daljšem času prikazal kakšen sončni žarek. Možna bodo tudi daljša sončna obdobja, mestoma pa bo lahko vlaga še vztrajala in bo več oblačnosti.

V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ob jugozahodnem vetru bo spet bolj vlažno. Ponekod bo možno občasno rosenje. V nedeljo bo že zaznaven vpliv vremenske fronte, ki bo dosegla naše kraje v noči na ponedeljek. Povečini bo oblačno in vlažno, mestoma bo lahko občasno rahlo deževalo.

V noči na ponedeljek in v ponedeljek bo oblačno in deževno, v gorah bo snežilo. Nekoliko se bo ohladilo.