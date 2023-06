V petek zvečer prve nevihte

Ob sobotnem prehodu višinske doline, ki prinaša bolj vlažen in nekoliko hladnejši zrak, se bo prehodno povečala nestanovitnost. V noči na soboto in v soboto bodo nastajale posamezne plohe in nevihte, nedelja pa bo spet sončna.

Danes bo pretežno jasno ob prijetnih poletnih temperaturah brez večje vročine.

Jutri bo dopoldne in v prvih popoldanskih urah povečini še sončno, proti večeru pa bo že nastajala kopasta oblačnost in iz nje prve posamezne krajevne plohe in nevihte. V noči na soboto in v soboto bo povečini spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo posamezne krajevne plohe in nevihte. Popoldne ali zvečer se bo vreme umirjalo.

V nedeljo bo povečini sončno in prijetno toplo.

V začetku prihodnjega tedna, zlasti v ponedeljek in torek, bo pod vplivom nekoliko hladnejšega severnega zraka vreme vsaj občasno nestanovitno. Zlasti v popoldanskih urah bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V torek se bo osvežilo in bo zapihala burja.