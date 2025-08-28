V Piran bodo vrnili sliko iz 16. stoletja

Naslednji teden se bo v piransko cerkev svetega Frančiška vrnila umetnina iz 16. stoletja, delo Vittoreja Carpaccia. Dragoceno oltarna slika Marija z otrokom in svetniki so menihi na začetku druge svetovne vojne iz Pirana prenesli na varno v Italijo, da bi ga rešili pred bombami in uničenjem.

Vittore Carpaccio se je rodil leta 1465 v Benetkah, umrl je v Kopru leta 1526. Ob izbruhu vojne so umetnino, ki je bila v Piranu, tako kot številne druge, najprej odnesli na varno na Videmsko in sicer v vilo Manin. Njen lastnik, grof Leonardo Manin, je dovolil, da na njegovo posest na varno spravijo številne umetnine, ki bi jih vojna vihra sicer lahko poškodovala. Po kapitulaciji Italije septembra 1943 so umetnino iz vile Manin preselili v cerkev Basilica del Santo v Padovi, kjer je ostala do današnjih dni.

Umetnino, ki je nastala leta 1518 (ali po nekaterih drugih virih leta 1516) bodo v Piran iz Padove prinesli naslednji teden, menihi iz Padove, ki so leta 2000 poskrbeli za njeno prenovo, so se za to gesto odločili ravno v času, ko bo Slovenijo obiskal italijanski predsednik Sergio Mattarella. V Kopru se bo mudil 10. in 11. septembra, s slovensko predsednico Natašo Pirc Musar bo odprl obnovljeno koprsko palačo Palazzo dei Nobili, kjer domujeta italijanska osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio in italijanska gimnazija Gian Rinaldo Carli. Mattarella se bo nato v palači Gravisi - Buttorai srečal s tamkajšnjo italijansko manjšino, nakar bo častni gost na izredni seji koprskega občinskega sveta.

Novico o vrnitvi umetnine je včeraj objavila italijanska tiskovna agencija Ansa, danes pa so jo potrdili tudi na spletni strani slovenskega ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ), kjer so pozdravili vrnitev dragocene slike v piransko samostansko cerkev Sv. Frančiška, do katere je prišlo »po intenzivnih diplomatskih prizadevanjih«. »Slika bo v Piran iz Padove vrnjena naslednji teden, ko bodo patri minoriti pripravili krajšo slovesnost, po kateri bo tudi priložnost za pogovore s predstojnikom minoritskega reda v Sloveniji, gvardijanom samostana Sv. Frančiška v Piranu ter predstavniki ministrstva za zunanje in evropske zadeve ter drugih strokovnjakov in institucij, ki so sodelovali v več desetletnem procesu vračanja te pomembne umetnine,« so zapisali na MZEZ.