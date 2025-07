V Piranu med krajo zalotili mladi tatici

Policisti so kazensko ovadili 25-letni Hrvatici, ki sta v petek popoldne kradli v hiši v Piranu in med begom poškodovali lastnico in njenega moža. S Policijske uprave Koper so sporočili, da gre za večkratni storilki kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete.

Domačini so jih zalotili, medtem ko sta kradli. Ženski sta se zatekli na balkon, nato sta poskušali pobegniti, pri čemer sta lastnico odrinili in se z njo prerivali ter ji povzročili lažje poškodbe. Med begom sta odrinili tudi moža, ki je padel po stopnicah in se prav tako poškodoval. 25-letnici sta zdaj v priporu. Preiskava še poteka.