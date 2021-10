Gorski reševalci in gasilci so dopoldne posredovali v Podbonescu, kjer se je poškodoval gozdar med delom z bagrom. Gasilci so ga dosegli po gozdni poti, ki mestoma pelje po Sloveniji, onstran državne meje. Gorski reševalci so jih pričakali v Štupci. Na kraj je priletel reševalni helikopter. Zdravstveno osebje je na kraju nudilo prvo pomoč mlademu gozdarju, ki so ga nato s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Reševalna akcija se je zaključila malo pred 14. uro.