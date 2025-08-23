V polpriklopniku na primorski avtocesti zagorel tovor

V polpriklopniku tovornega vozila, ki je včeraj okoli 13.40 vozilo po avtocesti iz smeri Kozine proti Divači, je zagorel tovor - odpadni papir, poročajo Primorske novice.

Po pozivu Regijskega centra za obveščanje Postojna so na intervencijo izvozili gasilci PGD Materija in ZGRS Sežana, ki so zavarovali kraj ter požar pogasili. Za tem je voznik polpriklopnik odstranil z avtoceste, z drugim vozilom (grabež) pa so tovor raztovorili. Ob raztovarjanju so gasilci sproti gasili še vedno tleč papir. Intervencija so zaključili ob 16.45.

Pri gašenju je sodelovalo sedem gasilcev PGD Materija z dvema voziloma (še štirje gasilci so bili v pripravljenosti v gasilskem domu) in pet gasilcev ZGRS Sežana z dvema voziloma. Na kraju so bili koprski prometni policisti in uslužbenci Darsa.