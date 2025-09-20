V ponedeljek v Italiji splošna stavka kot izraz podpore Gazi

Neodvisni sindikat USB je za ponedeljek napovedal splošno stavko zaposlenih tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Namen stavke je opozoriti na humanitarno krizo v Gazi, kjer izraelska vojska izvaja genocid nad palestinskim ljudstvom. USB želi s stavko, ki se je, kot so zapisali, lahko udeleži vsakdo, ne glede na to, če je morebiti član kakega drugega ali nobenega sindikata, protestirati proti blokadi humanitarne moči, proti nasilju in pobijanju civilistov ter pozvati k takojšnji ustavitvi vojnega trgovanja z Izraelom. Glavne zahteve sindikata so zaščita humanitarne misije Globalna flotilja sumud, poziv italijanski vladi in EU, naj uvedeta sankcije proti Izraelu, poleg tega še nasprotovanje oboroževanju in vsesplošni militarizaciji gospodarstva.

Zaradi splošne stavke bodo roke predvidoma prekrižali zaposleni na različnih področjih, zaradi česar bi lahko v nekaterih storitvah prihajalo do motenj, denimo v javnem prevozu. V Trstu se bodo stavkajoči v ponedeljek ob 10. uri zbrali pred četrtim vhodom v pristanišče oziroma pred sedmim pomolom, so sporočili iz sindikata USB.

Proti sodelovanju z Izraelom sicer protestirajo tudi drugje: v Ravenni so denimo preprečili izplutje dveh kontejnerjev streliva, namenjenega v Izrael.