Najmočnejši so evropski: kako se uvrščata Italija in Slovenija?

Devet od desetih najmočnejših potnih listov na svetu je evropskih, kaže indeks potnih listov GPI podjetja Global Citizen Solutions, ki ob številu držav, v katere lahko imetniki potnega lista potujejo brez vizuma, upošteva še privlačnost za naložbe in kakovost življenja v posamezni državi, pa tudi dejavnike, kot so davčno okolje, inovativnost, gospodarska konkurenčnost, zdravstveni sistem, varnost, podnebje in socialna infrastruktura, je poročala STA. Italijanski potni list na lestvici zaseda 24. mesto, slovenski pa 37. mesto.

Med desetimi najmočnejšimi potnimi listi na tej lestvici je devet evropskih, na čelu s Švedsko, Finsko in Švico na prvih treh mestih. Od neevropskih jim družbo na 10. mestu dela le singapurski, ki se na indeksu Henley praviloma uvršča na sam vrh. V prvo deseterico so med 4. in 9. mestom uvrščeni še potni listi Nemčije, Nizozemske, Danske, Irske, Združenega kraljestva in Norveške.

Najslabši rezultat od skupno 197 držav in ozemelj beležijo potni listi Somalije, Južnega Sudana, Jemna, Sirije in Afganistana na zadnjih petih mestih.