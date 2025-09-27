Sobota, 27 september 2025
Turizem

V Portorožu že 140 let sprejemajo turiste

Ciljajo, da bi mesto postalo vodilna destinacija Istre in severnega Jadrana

Spletno uredništvo |
Portorož |
27. sep. 2025 | 16:02
V Portorožu bodo danes obeležili 140 let turizma. Dogodek, ki se bo ob 18. uri začel na Trgu prekomorskih brigad, bo poklon preteklosti in praznik sedanjosti, poseben poudarek pa namenjajo zgodovinskemu pomenu razglednic. Prav te so namreč v preteklosti pomembno prispevale k promociji Portoroža. Na prireditvi bodo med drugim podelili grb odličnosti v turizmu.

Vizija je, da bi mesto, ki je ena od ključnih turističnih destinacij v Sloveniji, postalo tudi vodilna destinacija Istre in severnega Jadrana. Najpomembnejša tuja turistična tržišča so Avstrija, Bavarska, Italija, Madžarska in Češka.

