V Postojni in Piranu okradli več turistov

Več turistov, ki so v torek obiskali Piran in Postojno, si bo te kraje zapomnilo po neprijetni izkušnji, poročajo Primorske novice. Med občudovanjem turističnih znamenitosti in lepot so jih namreč okradli. Popoldne je v Piranu neznani moški ogovoril dva avstrijska turista. Ženska pa je kmalu ugotovila, da ji je nekdo iz torbice ukradel telefon ter denarnico z dokumenti in gotovino. Kasneje je policistom drzno tatvino prijavila še državljanka Italije.

Policisti so ugotovili, da je bilo v Piranu več drznih tatvin. V vseh primerih je turiste moški ogovoril in jim ponujal izdelke, drugi pa jim je medtem iz nahrbtnikov ukradel denarnice. Tatvine intenzivno preiskujejo. Dopoldne so drzno tatvino obravnavali tudi postojnski policisti. Do državljana Tajvana sta pristopila mlajša moška, eden ga je zamotil, drugi pa je odprl nahrbtnik, iz katerega je ukradel denarnico, v kateri je imel poleg denarja še kreditne kartice. Tuji turist je tekel za njima, vendar sta mu pobegnila.